Общее число защитных сооружений в Югре засекречено

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.04.2017 15:10

В последние годы в Югре построено 23 защитных сооружения, позволяющих укрыть шесть тысяч человек дополнительно, сообщает ugra-news.

По словам представителей окружного МЧС, на случай возможных военных действий и ЧС округ полностью обеспечен защитными сооружениями.

Согласно принятым нормам, в мирное время убежища могут использоваться под народно-хозяйственные нужды. Например, могут быть приспособлены под спортзалы или торговые площадки.

При этом, количество убежищ коллективной защиты в Югре является государственной тайной.