НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Власти Сургута озадачились изменением политики в градостроительстве

12.04.2017 09:08

В Сургуте могут быть внесены изменения в градостроительные нормативы. Среди прочего, речь пойдет об уменьшении плотности застройки и изменении требований к количеству парковочных мест в жилых микрорайонах. 

На такие меры решено пойти из-за сильной загруженности многих внутридворовых проездов - жильцы новых районов зачастую стоят в пробках, чтобы просто выехать из своего двора, а машины скорой помощи или пожарной службы попросту не могут подъехать к месту, откуда поступил вызов.

Проект изменений в градостроительные нормативы администрация Сургута представит депутатам городской думы в мае.

Застройщики города подключились к обсуждению вопроса. Среди их предложений - включение стоимости места в подземном паркинге дома в стоимость квартиры, а также создание специальных зон общего пользования во дворах.

 

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