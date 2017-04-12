НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Пенсионеры всё чаще попадаются на "удочки" мошенников

12.04.2017 09:57

58-летняя жительница Сургутского района попалась на уловку интернет-мошенников. 

Потерпевшая рассказала полиции, что в одной из соцсетей к ней в друзья добавилась давняя знакомая, которая предложила выгодно приобрести бонусы для совершения покупок на сайте в сети Интернет.

Женщина сообщила номер своей банковской карты и код, который пришел ей в СМС-сообщении, после чего со счета пострадавшей было списано более восьми тысяч рублей. Оказалось, что страницу ее знакомой взломали мошенники.

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