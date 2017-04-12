НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.04.2017 09:57

58-летняя жительница Сургутского района попалась на уловку интернет-мошенников.

Потерпевшая рассказала полиции, что в одной из соцсетей к ней в друзья добавилась давняя знакомая, которая предложила выгодно приобрести бонусы для совершения покупок на сайте в сети Интернет.

Женщина сообщила номер своей банковской карты и код, который пришел ей в СМС-сообщении, после чего со счета пострадавшей было списано более восьми тысяч рублей. Оказалось, что страницу ее знакомой взломали мошенники.