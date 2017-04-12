Сургутян накажут за браконьерство под Ханты-Мансийском

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.04.2017 10:34

В Ханты-Мансийском районе поймали четырех браконьеров. На их следы вышли полицейские и югорские инспекторы в области охраны окружающей среды.

Сначала они обнаружили место, где был незаконно добыт лось. При дальнейшем обследовании территории нашли еще четырех убитых животных.

Стоит отметить, что отстрел лосей браконьеры вели уже в закрытые сроки охоты. В совершении преступления подозреваются двое сургутян, один житель Лянтора и еще один из Октябрьского района. У них изъяли огнестрельное оружие и снегоходы, передает отрк "Югра".

По предварительным данным ущерб от незаконной добычи пяти лосей составил полмиллиона рублей. Нарушителям грозит крупный штраф в 200 тысяч рублей или арест до полугода.