НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Татфондбанк признан банкротом

12.04.2017 11:55

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Центробанка и признал Татфондбанк банкротом. 

Как сообщил в ходе рассмотрения дела представитель регулятора, недостаток активов банка составил более 118 млрд рублей.

Татфондбанк начал работу в 1994 году, и еще по состоянию на 1 февраля 2017 года входил в топ-50 крупнейших российских банков. Однако в начале марта ЦБ отозвал лицензию у учреждения — в связи с неудовлетворительным качеством активов банка, который неадекватно оценивал принятые риски, напоминает «Утро.ру».

Филиалы «Татфондбанка» находятся в большинстве крупных регионов страны, в том числе и на Урале: в Екатеринбурге, Перми и Сургуте.

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