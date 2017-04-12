В Югре орудуют пенсионные мошенники

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.04.2017 12:30

Югру снова атакуют пенсионные мошенники, предупреждают специалисты Ханты-Мансийского НПФ. Новые охотники за пенсиями представляются сотрудниками Института единых социальных программ.

Процесс захвата пенсионных накоплений югорчан специалисты этой организации проводят по стандартной уже схеме. Для начала направляют руководителям учреждений официальные письма от имени института. В письмах обозначают свою просьбу об организации встречи с сотрудниками для якобы государственной консультации о последних изменениях в пенсионном законодательстве.

Далее сотрудник (он же агент стороннего НПФ) рассказывает о современной пенсионной системе России и негосударственных пенсионных фондах. Говоря о работе НПФ, агент обозначает самый надежный, по мнению Института единых социальных программ, в который и склоняет перевести свои накопления всех присутствующих.

В настоящее время особо активно представители Института единых социальных программ начали работать в Сургуте. О получение писем подобного содержания сообщают сами руководители организаций города. В Ханты-Мансийском НПФ обращают внимание на то, что в официальных письмах указываются не существующие нормативные акты и указы Президента РФ.