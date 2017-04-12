НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре задержаны "черные лесорубы"

12.04.2017 13:11

Сотрудники Природнадзора ХМАО-Югры совместно с полицейскими поймали «черных лесорубов» на территории Кондинского района. 

Правоохранительные органы задержали двух граждан на месте преступления. Мужчины рубили сосны в семи выделах без разрешительных документов. Площадь незаконной рубки составила более 55 га, объем вырубленной древесины – 8,7 тыс. кубометров. Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, равен 57,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Природнадзора округа.

В итоге возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконная рубка лесных насаждений».

 

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