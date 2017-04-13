В Сургуте озвучены дороги, на которых обновят асфальт

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.04.2017 09:09

500 миллионов рублей потратят в Сургуте на летнюю дорожно-ремонтную кампанию.

Из них окружные - 440 миллионов, остальное - городской бюджет. Пять улиц, которые будут отремонтированы этим летом, в департаменте городского хозяйства уже определили. Работы пройдут на улице Декабристов - от проспекта Ленина до Майской, Геологической – от Мелик-Карамова до Комсомольского проспекта, Островского – от Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе, а также на двух транспортных развязках – на Грибоедова и Аэрофлотской.

Также в списке ремонтных работ числится 48 колейных участков. Правда, не исключено, что после схода снега их станет еще больше.