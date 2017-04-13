НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургут намерен бороться с нелегальными таксистами

13.04.2017 09:57

Сургут планирует изучить опыт Казани в вопросе решения проблемы незаконных пассажирских перевозок. 

Попытки вывести нелегальных перевозчиков из тени в Сургуте предпринимаются регулярно, однако должного эффекта пока нет. Таксисты «вне закона» продолжают колесить по городу, собирая заказы в колл-центрах, расположенных за пределами муниципалитета.

Местные власти решили, что в борьбе с нелегальным такси необходимо обратиться к опыту других городов. В частности, Казани, где в последние годы есть подвижки в решении проблемы.

В ближайшее время сургутская делегация отправится в Татарстан, чтобы научиться у соседей как правильно в правовом поле решать данный вопрос.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че