Тест на ВИЧ в Сургуте можно сдать бесплатно

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.04.2017 10:29

В Югре продолжается реализация бесплатного скрининга по тестированию на ВИЧ и гепатиты В и С.

Приоритетной группой для обследования является население возрастной группы 20-49 лет. Из пяти тысяч обследованных, у 40ка человек анализы выявили проблемы.

Учитывая рост уровня заболеваемости хроническими гепатитами В, С и ВИЧ-инфекцией, ранняя диагностика данных заболеваний с помощью массового скрининга позволяет начать своевременное лечение и сократить смертность.

В Сургуте пройти тестирование можно в местном отделении СПИД-Центра. Процедура анонимная, добровольная и бесплатная.