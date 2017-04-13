НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Тест на ВИЧ в Сургуте можно сдать бесплатно

13.04.2017 10:29

В Югре продолжается реализация бесплатного скрининга по тестированию на ВИЧ и гепатиты В и С. 

Приоритетной группой для обследования является население возрастной группы 20-49 лет. Из пяти тысяч обследованных, у 40ка человек анализы выявили проблемы.

Учитывая рост уровня заболеваемости хроническими гепатитами В, С и ВИЧ-инфекцией, ранняя диагностика данных заболеваний с помощью массового скрининга позволяет начать своевременное лечение и сократить смертность.

В Сургуте пройти тестирование можно в местном отделении СПИД-Центра. Процедура анонимная, добровольная и бесплатная.

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