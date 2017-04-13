Сургутским наркодилерам дали 18 лет на двоих

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.04.2017 11:15

Сургутский городской суд вынес приговоры двум местным жителям, которые признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков.

Одному виновному назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей, другому – в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Отбывать наказание осуждённым предстоит в исправительной колонии строгого режима.

По данным правоохранителей, преступники приобрели наркотики в Челябинске прошлым летом и были задержаны в нескольких километрах от Сургута сотрудниками ДПС. В ходе досмотра машины обнаружено и изъято более 4х кг наркотиков.