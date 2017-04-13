НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутским наркодилерам дали 18 лет на двоих

13.04.2017 11:15

Сургутский городской суд вынес приговоры двум местным жителям, которые признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков. 

Одному виновному назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей, другому – в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Отбывать наказание осуждённым предстоит в исправительной колонии строгого режима.

По данным правоохранителей, преступники приобрели наркотики в Челябинске прошлым летом и были задержаны в нескольких километрах от Сургута сотрудниками ДПС. В ходе досмотра машины обнаружено и изъято более 4х кг наркотиков.

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