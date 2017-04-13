В Югре стартовал Год экологии

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.04.2017 12:05

В Югре в Год экологии проведут цикл мероприятий по сохранению малого белолобого гуся, которого еще называют пискулькой.

Птица занесена в Красную книгу России. За последние 20 лет численность и ареал мировой популяции пискульки резко сократились. Планируется, что ключевым событием цикла станет природоохранный проект «Путешествие гуся Пискульки по местам обитания, гнездования, и зимовки».

Мягкая игрушка сначала побывает в школах Белоярского района, где детей познакомят с образом жизни гуся, а затем птица отправится по населенным пунктам России. Маршрут путешествия пройдет через Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Советский и Березовский районы.

Мягкий гусенок посетит заповедники и природные парки Югры и Ямала, а затем отправится в Казахстан, где проведет познавательные мероприятия для школьников. На Родину, в Белоярский район, гусёнок вернется ближе к зиме.