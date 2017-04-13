НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.04.2017 15:28

Накануне в Ханты-Мансийске открылся Югорский промышленный форум.

В его рамках был подписан договор о сотрудничестве между Администрацией Сургутского района и Общероссийской общественной организацией "Инвестиционная Россия".

Документ завизировали глава муниципалитета Андрей Трубецкой и сопредседатель общероссийской общественной организации "Инвестиционная Россия" Алексей Сафиоллин. О мерах взаимодействия и какие перспективы откроются перед Сургутским районом, расскажем далее.

Анастасия Арнаут