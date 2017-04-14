НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За пост в соцсети - 6 суток ареста

14.04.2017 08:59

Шесть суток под арестом проведет сургутянин за экстремистские публикации в соцсети. 

Материалы 23-летний житель города размещал на своей странице "ВКонтакте" в свободном для других пользователей доступе, что запрещается ст. 13 федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности».

Нарушение было зафиксировано прокуратурой города во время проверки, о чем сообщается на сайте окружного ведомства. На основании полученных данных было возбуждено уголовное дело.

По итогам его рассмотрения суд признал пользователя виновным, а в качестве наказания определил для него шесть суток административного ареста.

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