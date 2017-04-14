НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.04.2017 09:44

Для удобства пассажиров в предстоящую навигацию билеты на речной пассажирский транспорт можно будет приобретать в электронном виде заранее.

По сообщению АО «Северречфлот», объем пассажирских билетов для реализации в сети Интернет будет производиться в количестве 50 % от вместимости теплохода.

Электронная продажа билетов осуществляется на официальном сайте АО «Северречфлот» www.severflot.ru с возможностью оплаты банковской картой.

После оформления типовой формы покупки билета и оплаты проезда на сайте, пассажир имеет возможность распечатать электронный билет с целью предъявления его при посадке на теплоход ответственному лицу.

На основании электронного билета пассажиру выдается пассажирский билет, оформленный на бланке строгой отчетности.

Возврат билетов осуществляется на сайте АО «Северречфлот» с возвратом денежных средств на карту, с которой была произведена оплата. В случае отмены рейса возврат стоимости за проезд производится в полном объеме.