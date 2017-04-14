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В Ханты-Мансийске официальное такси выделят из общего транспортного потока

14.04.2017 10:29

В Ханты-Мансийске официальное такси выделят из общего транспортного потока. В пресс-службе администрации окружного центра уточнили, что речь идет о предпринимателях, официально допущенными к таксомоторным перевозкам. 

Для них разработан специальный узнаваемый знак – логотип, который добавится к фонарю и так называемым «шашечкам», что позволит дополнительно выделить такси из общего транспортного потока.

Городские чиновники рекомендуют размещать данный логотип в верхней правой части лобового стекла и на заднем стекле, также в верхней части.

В случае использования вышеназванного логотипа перевозчиками, не включенными в реестр Гостехнадзора Югры, информация будет направляться в контрольно-надзорные органы для организации проверок в рамках действующего законодательства.

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