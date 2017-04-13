НОВОСТИ «СЕВЕРА»

"Безопасно колесо" стартует сегодня

13.04.2017 19:00

В Сургуте в Сити Моле стартуют Окружные соревнование среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017», которые продлятся до 15 апреля. 

Соревнования являются пройдут по четырем секциям в личном зачете и по одной секции – в командном. Возраст участников – с 10 до 12 лет.

Команда, занявшая первое место будет представлять Югру на Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо». Отметим, что в этом году соревнования пройдут в 17 раз, в них примут участие 111 школьников. 

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