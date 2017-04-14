НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Урожай медалей завоевали югорские дзюдоисты на Всероссийских соревнованиях

14.04.2017 12:57

Прошедший в Тюмени турнир собрал спортсменов из регионов: Южного, Сибирского, Приволжского, Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. 

Нефтеюганец Дмитрий Довгань и няганец Ахмед Магомедов праздновали победу в весовых категориях до 90 килограммов и более 100 килограммов.

Сургутяне Николай Коваленко и Антон Гутченко в категории до 100 килограммов завоевали бронзовые медали. Также представительница Сургута Милана Верхотурова в весовой категории до 57 килограммов завоевала бронзовую медаль

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