Урожай медалей завоевали югорские дзюдоисты на Всероссийских соревнованиях

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.04.2017 12:57

Прошедший в Тюмени турнир собрал спортсменов из регионов: Южного, Сибирского, Приволжского, Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Нефтеюганец Дмитрий Довгань и няганец Ахмед Магомедов праздновали победу в весовых категориях до 90 килограммов и более 100 килограммов.

Сургутяне Николай Коваленко и Антон Гутченко в категории до 100 килограммов завоевали бронзовые медали. Также представительница Сургута Милана Верхотурова в весовой категории до 57 килограммов завоевала бронзовую медаль