НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургутском районе борются с контрафактом

14.04.2017 13:30

Сотрудниками районной полиции за неделю из незаконного оборота изъято более 150 единиц контрафактного товара. 

Среди них кроссовки, зажигалки, DVD-диски, спортивный костюм и незамерзающая жидкость. Так, из торговых центров города Лянтора полицейские изъяли кроссовки, которые продавались под брендами известных фирм по производству спортивной одежды. Однако документы, дающие право на реализацию продукции с символикой известного бренда, у предпринимателей отсутствовали.

За использование чужого товарного знака продавцам теперь грозит штраф до 200 тысяч рублей с конфискацией товаров.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че