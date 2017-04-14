В Сургутском районе борются с контрафактом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.04.2017 13:30

Сотрудниками районной полиции за неделю из незаконного оборота изъято более 150 единиц контрафактного товара.

Среди них кроссовки, зажигалки, DVD-диски, спортивный костюм и незамерзающая жидкость. Так, из торговых центров города Лянтора полицейские изъяли кроссовки, которые продавались под брендами известных фирм по производству спортивной одежды. Однако документы, дающие право на реализацию продукции с символикой известного бренда, у предпринимателей отсутствовали.

За использование чужого товарного знака продавцам теперь грозит штраф до 200 тысяч рублей с конфискацией товаров.