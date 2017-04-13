Общественники Белого Яра выявили факт продажи сигарет ребёнку

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 13.04.2017 17:01
В Белом Яру накануне общественники выявили незаконный факт продажи синагрет несовершеннолетнему подростку.
Накануне в дежурную часть поступило сообщение от председателя Общественного совета при ОМВД России по Сургутскому району Вадима Булдакова и члена местного отделения партии «Единая Россия» Михаила Круглова о том, что в одном из магазинов Белого Яра продавец 1966 года рождения продала пачку сигарет несовершеннолетнему, сообщили в пресс-службе ОМВД.
Виталий Торопов