НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Общественники Белого Яра выявили факт продажи сигарет ребёнку

13.04.2017 17:01

В Белом Яру накануне общественники выявили незаконный факт продажи синагрет несовершеннолетнему подростку. 

Накануне в дежурную часть поступило сообщение от председателя Общественного совета при ОМВД России по Сургутскому району Вадима Булдакова и члена местного отделения партии «Единая Россия» Михаила Круглова о том, что в одном из магазинов Белого Яра продавец 1966 года рождения продала пачку сигарет несовершеннолетнему, сообщили в пресс-службе ОМВД.

Виталий Торопов

 

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