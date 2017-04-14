В Сургуте ищут место под снегоплавильные установки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.04.2017 14:51

В ближайшие 3 года в Сургуте планируют решить проблему отсутствия выделенного места и средств для утилизации убранного снега.

Площадок не найдено, и на днях депутаты местной думы отклонили предложение администрации о расширении скандально известного полигона на Заячьем острове на Оби.

Снегоплавильные пункты рискуют стать «дополнительной нагрузкой для бюджета» и четкого ответа, как решить проблему – нет.

Чиновники говорят, что потребуется порядка 120 га земли, а проект предусматривает размещение полигонов на территории площадью только 80 га.

Недостающую землю хотят компенсировать за счет установки как раз снегоплавильных пунктов. Городские управленцы предлагают территорию вблизи ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

Экологи со скепсисом относятся к «радужным» перспективам, так как в Сургуте до сих пор нет ни одной законной площадки по утилизации снега, пишет "уралфакт".