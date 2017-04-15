На реках Югры продолжают взрывать лёд

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.04.2017 10:43

В Нижневартовском районе спасатели провели взрыво-технические работы на Оби, чтобы облегчить жизнь грядущему ледоходу.

В этом году он ожидается в начале мая, подготовка к подрыву ведётся примерно сутки. Специалисты бурят лунки, затем монтируют взрывную сеть. Это самая основательная часть работы: занимает 2-3 часа.

В этот раз они использовали 250 брикетов аммонита общим весом около полутонны. На реке после подрыва образуется майна, широкая трещина, которая затем обеспечит ледоходу путь без заторов. Сначала производится предупреждающий взрыв, чтобы отпугнуть рыбу, и только потом, с берега подаётся сигнал к основному действию.

Всего на территории округа специалисты «Центроспаса-Югория» уже произвели 4 взрыва, по 2 в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах.