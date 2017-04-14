В Сургуте открылся урбанистический форум

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.04.2017 18:31

Сегодня и завтра в Сургуте в гуманитарном корпусе СурГУ на улице Энергетиков, 8 состоится II Урбанистический форум «Среда со смыслом».

Организовано мероприятие центром прикладной урбанистики при поддержке администрации города. На сайте urban-ugra.ru открыта регистрация на форум.

«Форум открыт для всех желающих, кому небезразлична судьба Сургута, кто хочет узнать что-то новое, познакомиться с интересными людьми, и с пользой провести время», - подчеркивают организаторы.

Подробнее участники форума остановятся на перезагрузке четырех пилотных мест города: улицы Университетская от Газпрома до строящегося бассейна, сквера на пересечении улиц Островского и Мира рядом со строящимся храмом, сквера Молодежный и парка «Новые ключи».

Также те, кто станет участником форума, узнают, что такое креативная экономика, портфель брендов и культурная политика.