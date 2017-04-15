Сургутяне хотят работать по 6 часов в день

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.04.2017 15:59

Служба исследований Зарплата.ру провела очередной опрос среди жителей Сургута и выяснила, согласны ли они работать интенсивнее, если их рабочее время сократят до шести часов с учетом сохранения прежней зарплаты.

- Оптимальная длительность рабочего дня, по мнению участников исследования, составляет 6 часов. За этот вариант проголосовали 58% сургутян. Еще 19% опрошенных считают, что 8-часовой рабочий день вполне можно сократить до 7 часов.

Менее популярны среди респондентов рабочие графики по 5 часов (9%) и 4 часа (3%), - сообщили ugra-news в службе исследований.

Кстати, 12% из 746 опрошенных признались, что они попросту не успеют сделать свою работу за такое количество времени.

Еще 14% не хотят работать интенсивнее даже за те же деньги. В свою очередь, больше половины опрошенных согласились на увеличение рабочего дня, если им поднимут зарплату.

И 39% горожан признались, что уже работают на износ.