НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорские синхронистки достойно выступили в Новосибирске

16.04.2017 10:00

Югорчанки стали победителями и призёрами Всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Краса Сибири». 

Умение выполнять в воде фигуры под музыку продемонстрировали 320 спортсменок из Татарстана, Красноярского и Приморского края, Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Ярославской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

На состязаниях, которые прошли в Новосибирске, выступили и 10 югорчанок. Так, Елизавета Кожевникова показала лучший результат в обязательной и сольной программах. Третий результат в соло показала Евгения Голощук.

Югорчанки стали вторыми в групповой программе, третьими - в дуэте, произвольной и технической программах.

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