НОВОСТИ «СЕВЕРА»

"Внимание всем!" МЧС проверит сирены в Сургуте

17.04.2017 09:03

18 апреля, с 15.00 до 16.00 в Сургуте пройдет внеплановая проверка муниципальной системы оповещения и информирования населения с запуском электромеханических сирен и передачей учебной информации по каналам радио и телекомпаний. 

- Услышав звук сирены жителям города необходимо включить приемник радиовещания или телевизионный приемник на любой местный канал и внимательно прослушать информацию, которую предоставит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

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