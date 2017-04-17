НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.04.2017 09:03

18 апреля, с 15.00 до 16.00 в Сургуте пройдет внеплановая проверка муниципальной системы оповещения и информирования населения с запуском электромеханических сирен и передачей учебной информации по каналам радио и телекомпаний.

- Услышав звук сирены жителям города необходимо включить приемник радиовещания или телевизионный приемник на любой местный канал и внимательно прослушать информацию, которую предоставит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.