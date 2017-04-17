НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Хоккейный клуб «Югра» продлил контракты с рядом игроков

17.04.2017 09:44

В клубе остаются: нападающие Артём Булянский и Андрей Алексеев, а также защитник Александр Угольников. 

Артем Булянский - старожил команды, в минувшем сезоне он отыграл за «Югру» 29 матчей, набрав 5 очков. Андрей Алексеев пришел в «Югру» 15 декабря и провёл за клуб 19 игр. На счету этого форварда 10 очков. Александр Угольников сыграл за «Югру» в этом сезоне все 60 матчей. Защитник набрал 11 очков.

Стоит отметить, что контракты с Булянским и Алексеевым рассчитаны на год, с Угольниковым - на два.

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