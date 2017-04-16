В Мегионе из кассы магазина украли 25 тысяч рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.04.2017 17:03

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что это сделал мужчина под видом покупателя – он воспользовался занятостью продавца. После кражи неизвестный поспешно покинул торговое помещение.

Запись с камеры наблюдения в магазине позволила быстро установить приметы злоумышленника. По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 32-летнего жителя Нижневартовска, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления. Он полностью признал свою вину и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.