В Югре подведены итоги окружного конкурса «Семья - основа государства»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.04.2017 10:22

Было представлено 212 работ из 17 муниципальных образований региона. Больше всего их поступило от жителей Сургута, Югорска, Белоярского, Нягани и Ханты-Мансийска.

Фото: ethosreview.org

Решением конкурсной комиссией определены 13 победителей и призеров:

- в номинации «Здоровая семья – сильная Югра» - семья Захаровых из Югорска с проектом «Мама, папа и дитя – здоровая семья»;

- в номинации «Отец – основа крепкой семьи» - семьи Костылевых из Сургута с проектом «Папа и я – лучшие друзья»;

- в номинации «Семейная экотрадиция» - семья Пронькиных из Белоярского с проектом «С природой в родстве»;

- в номинации «Так ведется на Руси – семья всегда должна расти» - семья Бондаревых из Сургута с проектом «История рода – ключ к объединению большой семьи».

Также Конкурсной комиссией принято решение о присуждении дополнительных номинаций:

- «Трудовая династия» - отмечена семья Вшивковых из поселка Алябьевский Советского района;

- «Самая спортивная семья» - отмечены семья Киямовых из Сургута и семья Лонгортовых из Белоярского.

По словам организаторов, победители и призеры конкурса будут награждены дипломами, остальные получат свидетельства участников.