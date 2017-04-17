15 человек пострадали в авариях на минувших выходных

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.04.2017 10:35

Всего за это время в Югре зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий.

Фото: 86.mvd.ru

Одно из них произошло утром 15 апреля в Сургуте. На пр. Комсомольском 21-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», допустил наезд на стоящий «Хендэ Соната», за рулем которого находился 34-летний мужчина. Оба водителя получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Еще одна подобная авария произошла на следующий день. Около 20:45 на 842 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» 58-летний мужчина на «Сузуки Свифт» въехал в стоящие на автостоянке «Камаз – 44108» и «Камаз – 45141». В результате ДТП пассажиры «Сузуки» 34-х и 13-ти лет получили травмы.