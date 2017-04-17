Администрация Сургута выступила с предложением организовать пляжи на территории муниципалитета

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.04.2017 11:45

«Дорожную карту» по благоустройству зон отдыха у воды на прошедшем комитете гордумы представил начальник управления по природопользованию и экологии мэрии Роман Богач.

Фото: soroka62.ru

Впрочем, депутаты на данный момент скептически отнеслись к предложениям чиновников. Согласно данным мэрии, места пляжного отдыха сургутян планируется организовать на территории парка «За Саймой» и по улице Аэрофлотской (в районе речки Черной, дачный кооператив «Рассвет-60»).

Членов комитета по бюджету смутили сроки ввода в эксплуатацию данных зон, которые намечены на самый конец лета – 27 августа. К указанному сроку также планируется приобрести пять мобильных туалетных кабин, шезлонги и зонты от солнца. Установка оборудования и его эксплуатация потребуют почти 5,5 млн рублей бюджетных средств.

В итоге дума отклонила предложение администрации Сургута и предложила Богачу сосредоточиться на обустройстве зоны отдыха в парке «За Саймой» – закупить мобильные туалеты, кабинки для переодевания и сделать это хотя бы к середине июля. Депутаты поручили руководителю управления разработать план мероприятий к очередному заседанию думы, которое состоится завтра.