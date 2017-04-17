НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургут стал чемпионом округа по хоккею с шайбой

17.04.2017 13:22

 Соревнования в зачет XIX Спартакиады ветеранов спорта проходили в Ханты-Мансийске. 

Фото: admhmansy.ru

В турнире принимали участие 16 команд, представляющих свои муниципальные образования. В последний соревновательный день в Ледовом дворце спорта состоялись матчи за первое и третье места. Судьба бронзовых медалей решалась в противостоянии Нефтеюганского и Советского районов.

А вот финальная игра прошла между Сургутом и Югорском. С первых минут матча сургутяне завладели инициативой, абсолютно превосходили соперника по скорости, но до конца первого временного отрезка счет оставался боевым — 2:1.

Пропустив за минуту до конца первого периода одну шайбу, команда из Югорска уже не смогла вернуться в игру, и, как результат — убедительная победа ветеранов спорта из Сургута.

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