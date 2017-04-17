НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Перечень семей, которым нужна помощь, появился в Сургуте

17.04.2017 14:40

Реестр нуждающихся в поддержке опубликовало Управление социальной защиты города и района. 

Он содержит списки вещей, которые можно безвозмездно передать сургутянам – всего больше четырехсот пунктов, пишет югра-ньюс. В основном малообеспеченным семьям необходима детская одежда, гигиенические средства, школьные принадлежности. В редких случаях требуется бытовая техника и даже средства на погашение коммунального долга.

Список можно найти на сайте uszn.surgut.ru. Все подробности по телефону: 34-88-89.

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