НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Авиакомпания «Северный ветер» намерена начать перевозку пассажиров из Нижневартовска в Сочи и Симферополь

17.04.2017 14:23

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing. 

Фото: aif.ru

Билеты уже поступили в продажу. Приобрести их можно как на сайте перевозчика, так и в авиакассах. Лайнеры авиакомпании в Крым начнут полеты с 5 июня и будут выполняться по понедельникам, а в Сочи можно будет улететь с 18 мая каждый четверг.

«Северный ветер» составит конкуренцию авиакомпаниям «Ямал», «ЮТэйр» и «ЮВТ Аэро», которые также заявились на выполнение рейсов по данным направлениям.

Напомним, что перелеты на большинство направлений из столицы Самотлора на порядок дешевле, чем из Сургута.

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