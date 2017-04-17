НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Митрополит Павел лично доставит благодатный огонь в храмы Югры

17.04.2017 15:15

 В течение этой недели он будет совершать поездки по церквям Ханты-Мансийской и Сургутской епархии. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. 

Благодатный огонь из Иерусалима в кафедральном Воскресенском соборе Ханты-Мансийска встречали на Пасху, 16 апреля.

Напомним, региональный департамент культуры и Ханты-Мансийская епархия на 2017 год наметили план совместных мероприятий, предусматривающий взаимную поддержку просветительских, музыкальных, театральных и других проектов.

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