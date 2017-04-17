Около 6,5 тысяч ветеранов Югры получат единовременные выплаты ко Дню Победы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.04.2017 15:25

Соответствующий документ был утвержден на заседании регионального правительства.

Фото: mstrok.ru

Так, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, которых в регионе сейчас 150 человек, получат по три тысячи рублей, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, а также вдовы фронтовиков – по две тысячи. Детям, чьи родители погибли на фронтах в годы войны, выплатят по одной тысяче рублей.

Денежные средства на эти цели предусмотрены в бюджете региона. В этом году расходы составят свыше 10,5 млн. рублей.