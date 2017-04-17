НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Четыре случая сбыта фальшивых денег зарегистрировано в Сургутском районе с начала года

17.04.2017 16:41

 Среди них есть и пятитысячные купюры. Отличить их от настоящих простому обывателю сложно: изготовлены банкноты высококачественным способом, имеют водяные знаки и защитную нить. 

Чтобы предотвратить подобные факты, полицейские  проводят рейды. Они проверяют наличие в магазинах аппарата по обнаружению подделок  и вручают продавцам памятки, позволяющие распознать фальшивую купюру. Напомним, что за сбыт поддельных банкнот может грозить и уголовная ответственность, вплоть до 15 лет лишения свободы.

 

 

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