Стали известны имена югорских студентов, которые выступят на гала-концерте в Кремле

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.04.2017 17:33

Были подведены итоги XV окружного фестиваля «Студенческая весна». Самые талантливые югорчане учатся в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже и Нижневартовском государственном университете.

Напомним, на форум приехало около 500 студентов и аспирантов – это победители муниципальных этапов. Два дня они демонстрировали свои таланты в пяти направлениях: от музыки до журналистики. Победители представят Югру в финале Всероссийского конкурса. Гала-концерт пройдет в большом зале Кремлевского дворца.

Стоит отметить, что главный приз окружного тура по результатам общего зачёта студентам вручила Наталья Комарова.