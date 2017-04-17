НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Стали известны имена югорских студентов, которые выступят на гала-концерте в Кремле

17.04.2017 17:33

Были подведены итоги XV окружного фестиваля «Студенческая весна». Самые талантливые югорчане учатся в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже и Нижневартовском государственном университете. 

Напомним, на форум приехало около 500 студентов и аспирантов – это победители муниципальных этапов. Два дня они демонстрировали свои таланты в пяти направлениях: от музыки до журналистики. Победители представят Югру в финале Всероссийского конкурса. Гала-концерт пройдет в большом зале Кремлевского дворца.

Стоит отметить, что главный приз окружного тура по результатам общего зачёта студентам вручила Наталья Комарова. 

 

 

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