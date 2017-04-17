К организованной перевозке детей привлекут автотранспортные предприятия

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.04.2017 17:06

Эту информацию озвучили на совещании с участием губернатора Югры.

Напомним, глава региона дала несколько поручений по вопросу централизованной доставки детских групп к месту их соревнований или творческих выступлений. Так было предложено создать специализированную автотранспортную организацию, которая займется данной работой.

Но общественники и муниципальные власти посчитали, что расходы на ее содержание значительно превысят запланированные в бюджете. Поэтому высказали альтернативное предложение: необходимо объединить несколько зарекомендовавших себя автотранспортных предприятий в пул перевозчиков. Сделать это нужно на территории трех базовых центров, разделенных по территориальному принципу: «Восток», «Центр» и «Запад».