Максим Тановицкий из Мегиона завоевал два «золота» по прыжкам на батуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.04.2017 18:41

Первенство России по прыжкам на батуте закончилось для воспитанника мегионской спортивной школы «Вымпел» Максима Тановицкого получением двух золотых медалей по индивидуальной программе.

Прошло командное первенство России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе «Надежды России» в начале апреля. Местом состязаний стал подмосковный город Раменское. Как сообщили в администрации Мегиона, всего участие в соревновании приняло 500 сильнейших спортсменов из 36 регионов России.

Мероприятие проходило как рейтинговое к Первенству мира, которое запланировано на ноябрь 2017 года. Так, Максим Тановицкий попал в списки кандидатов сборной команды России по прыжкам на батуте. Сейчас он готовится к участию в Первенстве мира, пишет АиФ-Югра.