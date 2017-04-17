Водителей, не пропускающих спецтранспорт, могут лишать прав

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.04.2017 19:11

Законопроект, который ужесточает ответственность за отказ пропустить автомобили со спецсигналами, получил положительные отзывы.

Фото: tomsk.ru

Согласно пояснительной записке, авторы инициативы в первую очередь решили привлечь внимание к ситуациям, когда водители не пропускают автомобили «скорой помощи». При этом ответственность также последует и в случае непропуска автомобилей полиции, МЧС и других экстренных служб.

В частности, в документе предлагается поднять штрафы для автомобилистов с 500 до 1500 рублей за непропуск маршрутных транспортных средств или автомобилей с включенным проблесковым маячком. В случае с машинами экстренных служб, у которых вдобавок имеются специальные цветографические схемы, лишать водительских прав на срок 6–12 месяцев вместо нынешних одного-трех.

Оценить, когда этот законопроект поступит на рассмотрение в профильный комитет Госдумы, не представляется возможным. На это может уйти как две недели, так и два месяца, говорят в правительстве.