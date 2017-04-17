НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре сейчас возводятся шесть образовательных учреждений

17.04.2017 19:53

Все они строятся в рамках программы «Сотрудничество». В этом году новые объекты смогут принять почти две тысячи детей. 

К примеру, в Ханты-Мансийске появится школа – детский сад на 600 учащихся и 200 воспитанников. В поселке Комсомольский Октябрьского района тоже запланирован ввод школы – детского сада на 50 учеников и 20 воспитанников. Аналогичное учреждение откроется осенью в поселке Кормужиханка, пишет «Правда УрФО».

Село Перегребное Октябрьского района обзаведется школой – детским садом на 400 учеников и 200 воспитанников. Еще один подобный комплекс в этом году появится в поселке Юганская Обь Нефтеюганского района.

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