Югра готовится к предварительному голосованию, которое пройдет через месяц

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.04.2017 08:38

Кандидатов от «Единой России» на дополнительные выборы в Думу Югры жители Сургута и Нефтеюганска определят 28 мая.

Также жители нескольких поселений региона выберут тех, кто выступит от партии на выборах глав и депутатов представительных органов власти. Таким образом «Единая Россия» сможет определить лидеров, обладающих реальной поддержкой избирателей, пишет polit-gid.ru.

Напомним, что предварительное голосование - это генеральная репетиция перед единым днём выборов, потому что процедура во многом похожа.