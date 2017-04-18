НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югра готовится к предварительному голосованию, которое пройдет через месяц

18.04.2017 08:38

 Кандидатов от «Единой России» на дополнительные выборы в Думу Югры жители Сургута и Нефтеюганска определят 28 мая. 

Также жители нескольких поселений региона выберут тех, кто выступит от партии на выборах глав и депутатов представительных органов власти. Таким образом «Единая Россия» сможет определить лидеров, обладающих реальной поддержкой избирателей, пишет polit-gid.ru.

Напомним, что предварительное голосование - это генеральная репетиция перед единым днём выборов, потому что процедура во многом похожа.

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