НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте пройдет федеральная конференция маркетологов

18.04.2017 10:42

 Конференция «Будущее маркетинга и НR» пройдет 21 апреля в Сургуте.  

Фото: vladtime.ru

На мероприятии будет работать две секции: одна по маркетингу и продажам, другая по HR (кадровое дело), сообщает портал ugra-news.ru. Как отмечают организаторы, новую информацию для себя смогут почерпнуть собственники и директоры компаний, руководители отделов маркетинга, специалисты по продвижению и специалисты по кадровому делу.

Общаться с участниками будут эксперты из рекламных агентств Москвы, Екатеринбурга и сургутские специалисты.

Конференция пройдет с 10.00 до 17.15 в главном корпусе Сургутского государственного университета. Участие бесплатное, но необходима регистрация на web2win.ru.

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