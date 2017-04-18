В Сургуте пройдет федеральная конференция маркетологов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.04.2017 10:42

Конференция «Будущее маркетинга и НR» пройдет 21 апреля в Сургуте.

Фото: vladtime.ru

На мероприятии будет работать две секции: одна по маркетингу и продажам, другая по HR (кадровое дело), сообщает портал ugra-news.ru. Как отмечают организаторы, новую информацию для себя смогут почерпнуть собственники и директоры компаний, руководители отделов маркетинга, специалисты по продвижению и специалисты по кадровому делу.

Общаться с участниками будут эксперты из рекламных агентств Москвы, Екатеринбурга и сургутские специалисты.

Конференция пройдет с 10.00 до 17.15 в главном корпусе Сургутского государственного университета. Участие бесплатное, но необходима регистрация на web2win.ru.