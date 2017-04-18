Автовокзал в Сургуте появится в районе развязки на улице Грибоедова

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.04.2017 11:10

Такие изменения планируется внести в генплан города уже на этой неделе. Будет зарезервирован участок земли под строительство объекта.

Фото: fotobus.msk.ru

По данным «Сургутской трибуны», он расположен очень удобно: около двух километров до железнодорожного вокзала, почти 9 км – до аэропорта и непосредственная близость к автомагистралям регионального значения.

Как уточнили в думе Сургута, площадь территории составляет 3,15 га, что позволяет разместить автовокзал максимальной мощностью - свыше 10 тыс. отправлений пассажиров в сутки.

Напомним, два года назад действующий объект «переехал» с территории центра вахтовых перевозок «Сургутнефтегаза» в район аэропорта и, частично, в ТРЦ «Сити Молл» из-за ужесточившихся требований антитеррористической безопасности на транспорте.