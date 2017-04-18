Вчера вечером в Сургуте неизвестный сбил 15-летнего подростка и скрылся

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.04.2017 12:01

Ребенок с травмами обратился в больницу, после чего и стало известно о происшествии.

Фото: news.rambler.ru

Сама авария произошла около половины седьмого напротив дома № 18 по улице Артема. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его и сбил водитель, который двигался в сторону улицы Энтузиастов от проспекта Набережный. При этом марка машины неизвестна. Сейчас виновника аварии ищут.

Госавтоинспекторы просят очевидцев ДТП обратиться в дежурную часть по телефону: 76-10-01.