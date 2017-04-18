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В Салыме состоялось открытое первенство Нефтеюганского района по охотничьему биатлону

18.04.2017 12:28

 Участники преодолевали дистанцию в 1 км, стреляли по пяти мишеням из пневматического оружия и передавали эстафету следующему члену команды, в состав которой входило три человека. 

Главный приз – лицензию на добычу медведя в осенне¬зимний период и путевку на отстрел водоплавающей дичи в весенний сезон – получила команда «Салым¬Профи». Второе место и путевку на боровую дичь на осенне¬зимний сезон завоевали участники «КС¬6». Замкнули тройку «Витязи» – им вручили путевку на водоплавающую дичь в осенний сезон. 

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