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Кубок России по водному поло среди женщин состоится в Ханты-Мансийске

18.04.2017 12:49

 Такое решение приняла  Федерация водного поло России. 

Финал соревнований будет проходить с 1 по 8 мая на базе плавательного бассейна ЮГУ. В играх примут участие восемь команд - из Москвы, Санкт-Петербурга, Киришей (Ленинградская область), Златоуста (Челябинская область), Волгограда. Всего в Ханты-Мансийский округ приедут порядка 150 спортсменок, рассказала директор ватерпольного клуба «Югра» Софья Конух, добавив, что регион уже не в первый раз проводит такие соревнования и всегда получает высокую оценку за организацию.

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