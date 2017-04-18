Кубок России по водному поло среди женщин состоится в Ханты-Мансийске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.04.2017 12:49

Такое решение приняла Федерация водного поло России.

Финал соревнований будет проходить с 1 по 8 мая на базе плавательного бассейна ЮГУ. В играх примут участие восемь команд - из Москвы, Санкт-Петербурга, Киришей (Ленинградская область), Златоуста (Челябинская область), Волгограда. Всего в Ханты-Мансийский округ приедут порядка 150 спортсменок, рассказала директор ватерпольного клуба «Югра» Софья Конух, добавив, что регион уже не в первый раз проводит такие соревнования и всегда получает высокую оценку за организацию.