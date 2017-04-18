Подростки в Нижневартовске избили мужчину и отобрали у него телефон

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.04.2017 13:18

Двух парней задержали благодаря очевидцу. Он позвонил в полицию и рассказал о том, что во дворе дома 9 по ул. Маршала Жукова идет драка – молодые люди избивают мужчину.

Фото: province.ru

Незамедлительно на место происшествия был направлен автомобиль ППС. Полицейские задержали нападавших на месте. Ими оказались жители Нижневартовска 16-ти и 17-ти лет. Сообщается, что в результате конфликта подростки силой отобрали у незнакомого мужчины телефон стоимостью 11 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Известно, что один из нападавших ранее уже состоял на учете в полиции.