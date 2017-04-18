Сегодня в Ханты-Мансийском округе проверят систему оповещения населения

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.04.2017 13:35

Электросирены запустят в 15.00, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Специалисты намерены оценить техническое состояние аппаратуры оповещения и ее работоспособность в преддверии паводкоопасного и пожароопасного периодов 2017 года. Югорчан просят соблюдать спокойствие.

Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» передается на случай возникновения чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия и других опасных явлений. После поступления такого сигнала необходимо включить радио или телевизор. Вещание будет прервано и прозвучит оперативное сообщение. Прослушайте информацию о сложившейся обстановке и порядке действий. Она будет повторяться несколько раз.

Кроме того, экстренное сообщение может передаваться через громкоговорящие устройства специальных автомобилей оперативных служб.